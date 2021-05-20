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Не хочу переезжать к любимой женщине, чтобы меня не считали альфонсом

Не хочу переезжать к любимой женщине, чтобы меня не считали альфонсом

Мне 42 года, в разводе. Полгода назад познакомился с женщиной, с которой хочу построить новую семью.

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olgaolga Sherry
На съемной жить глупо. Надо свою квартиру покупать.
Евгений Моцарь
Возможно у него денег на покупкунет?!И он противник ипотечного рабства?Не думали над этим?
olgaolga Sherry
Думала. Думала ещё лет 10 назад и обсуждала это лет с директором. Дети взрослые, заводили семьи и рассуждали, что лучше платить 30 за ипотеку, чем 25 чужому дяде за квартиру, которая все равно не твоя. Снимать квартира- это не только то же самое рабство, но и деньги на ветер.
Vera Dobryagina
Я с Виталием согласна в том смысле, что в чужой квартире мужчина всегда будет чувствовать себя стеснённо. Но съёмное жильё отнимает существенную часть из бюджета, а он хочет начать жить с Аллой, построить с ней семью. Тут надо обдумать всё серьёзно, ведь или вы вместе, или нет. Да, мужчина оставил бывшей жене квартиру, но ведь где-то он прописан, зарегистрирован. Не может он жить на улице. Раз нет денег для нового жилья, надо как-то выходить из положения, решать жилищный вопрос с бывшей. Здесь нет информации о прошлом жилье - чьё оно, как покупалось, откуда взялось. Вот отсюда и надо разбираться. Родители так воспитали, что мужчина должен привести женщину в свой дом - ну так и приводи! А для этого надо свой дом заиметь, как бы непросто это не было.
Нина
Вариант - квартиру женщины сдать, снять другую получше или побольше и строить семейные отношения на равных.
Ирина Мельникова
А какой в этом смысл? Ведь его смущает присутствие дочери, а она переедет в съёмную квартиру вместе с матерью. Или на нейтральной территории присутствие взрослой дочери его смущать не будет? И ещё не факт, что эти мужчина и женщина смогут создать семью, ведь семья - это в первую очередь уважение своей "половинки"... А заявки типа "Я не буду здесь жить, потому, что это не моя квартира" говорят об отсутствии этого уважения.
Vera Dobryagina
Да нет, Нина, это совсем неразумно. Получше и побольше и стоить будет в два раза больше. Опять деньги из семьи. Только теперь ещё и Алла будет в этом участвовать. Да и не факт, что она согласиться сдать свою квартиру. Всё же Виталий живёт на чужой территории, и особо не заморачивается о состоянии этой квартиры, а у Аллы - её собственность, и как там жильцы себя поведут - одному Богу известно.
Vera Dobryagina
Почему смущает? Где Вы это прочитали? Он пишет, что с дочерью Аллы у него сложились неплохие отношения. И отказ мужчины жить на территории его женщины совершенно не говорит об отсутствии уважения к ней. У него принцип.
Ирина Мельникова
Неплохие отношения не исключают смущения при виде нижнего белья в ванной. На своей территории он высказал бы ей своё "фи". А принцип может быть реализован только при наличии своей территории. С таким принципом сложно будет создать семью мужчине без жилья.
Vera Dobryagina
Именно об этом я и пишу. Мужчине надо завести свой дом, раз в других обстоятельствах его всё время будет что-то не устраивать.
Нина
Автор, уважающий себя мужчина, абсолютно прав. Не стоит идти на территорию женщины, есть вероятность что в будущем не избежать упрёков, скандалов, будет выгонять, потом назад звать. Наблюдала у соседей подобную картину. С определённой регулярностью поскандалят, она его вытряхивает. Мужчина предупредил, ещё раз подобная выходка и он не вернётся. И, оказался верен своему слову. В очередной раз после подобных событий ушёл, как она его не уговаривала, умоляла вернуться, плакала, вещи не отдавала, мужчина не вернулся. Соседка приняла другого, дальнейшая судьба мужчины с твёрдыми принципами неизвестна.
Галина Войсковая
Правильно мужчина поступает. Современные женщины и не на своей территории зачастую себя ведут не как жена, а как начальник, а уж если квартира её - то вобще она командир, устанавливающий свои правила. Тем более был в браке и в той семье есть дети. Захочет своих детей пригласить, а жена будет запрещать. Ведь квартира же её. Здесь уж ни один раз обсуждалась такая ситуация и довольно много женщин высказывали своё мнение, что мужчина не хозяин квартиры и со своими детьми должен встречаться где угодно только не дома.
Галина Войсковая
Правильно мужчина поступает. Современные женщины и не на своей территории зачастую себя ведут не как жена, а как начальник, а уж если квартира её - то вобще она командир, устанавливающий свои правила. Тем более был в браке и в той семье есть дети. Захочет своих детей пригласить, а жена будет запрещать. Ведь квартира же её. Здесь уж ни один раз обсуждалась такая ситуация и довольно много женщин высказывали своё мнение, что мужчина не хозяин квартиры и со своими детьми должен встречаться где угодно только не дома.
Марина Максимова
Когда то мой муж пришел в МОЮ квартиру. Сколько после нее , вместе с ним, куплено квартир , прочего имущества. сколько заработано.. Я уж и забыла чья это была квартира. По моему глупо отказываться от разумного шага. Ее квартира это тлько начало..
Галина Войсковая
Времена были другими. Тогда создавая семью, мужчина и женщина становились едины и всё у них было общее. Я не говорю, что это было у всех без исключения, но в основной массе - да. А теперь всё считают - это моё, а это твоё. И брачный договор заключают, где больше оговариваются об условиях возможного развода чем о любви. Золото правит миром.
Марина Максимова
Конечно. Но с другой стороны, в брачный контракт изначально закладывается, что пара рано или поздно разбежится. Тоесть люди, даже во время бурных и сильных чувств, " навсегда", крайним умом держат за пазухой камень. Это сейас наверно необходимо..но ..не это ли причиной такого кол-ва разводов? Мы выходили замуж навсегда. ИНогда это не получалось, но в следующий брак мы опять вступали навсегда)) И мысли не было, что это временно. Психика это такая вещь... Мои знакомые развелись фиктивно, им что то надо было для недвижимости. Теперь мужчина из этой семьи мне говорит.." Знаешь..вроде фиктивно, а ощущаю свободу")) И мне уже сказали о том, что он неправильно себя ведет с чужими женщинами)) Вот так. А была хорошая семья.
Михаил_
Верно рассуждает.
Насырова Наталья
Такие мужчины у меня вызывают уважение.
Марина Максимова
А у меня подозрения. Неизвестно как он себя поведет в своей квартире. Скорее всего всем покажет их место. Для этого ему и нужно чувствовать себя хозяином.
Vera Dobryagina
Но кишка-то тонка у него, чтоб хозяином себя чувствовать)))
Марина Максимова
Вот в " кишке" и дело))) Хозяином можно стать все рвно где, в любом месте. Просто нужно им быть по природе))) И чья квартира это без разницы. Он боится как бы, вдруг, он не потратил зря денег.
Vera Dobryagina
Возможно. А мне и ситуация с бывшей женой не ясна до конца. Оставил он квартиру))) Так может и там жил на площади жены, свое-то где?
Марина Максимова
Теперь все такое странное...трудно понять мотивацию людей
Vera Dobryagina
Зато мотивация пишущих на этом сайте вполне понятна - напустить побольше туману, чтобы комментирующие домысливали, а значит заполняли пространство)))
Галина Войсковая
Все себя как то показывают. Вот у моей знакомой сын привёл жену к себе домой. У неё был ребёнок от первого брака и она находилась ещё в декретном отпуске. Затем родили общего ребёнка и её декретный отпуск продлился. Пока была в декретном отпуске, жили на его территории и у них была нормальная семья. Кончился декретный отпуск и она вернулась к себе на работу. Добираться до работы ей было не удобно и она настояла чтобы они переехали в её жильё рядом с местом её работы. Всё, на этом мужчина кончился так как на своей территории эта дама стала диктовать свои правила. И в этих правилах муж обязан был жить и выполнять только указания своей жены. Он и его желания, потребности перестали для неё существовать. И обращения к нему только типа принеси, подай, достань, сделай и т.д. Продержался мужчина так ещё года три и всё. Семья кончилась. И надо сказать что в настоящее время чаще встретишь женщин которые всех ставят на свои места, чем мужчин.
Марина Максимова
Ну что скажешь? Дур тоже достаточно((
Марина Максимова
Это правда)))) На одном сайте меня модератор даже упрекнул в миротворчестве)) Я не люблю, когда ссорятся и вечно высказываю нейтральное мнение, чтобы страсти улеглись. Вот этот модератор и завопил,вплоть до выдворения меня с сайта. Понятно..где скандал, там посещаемость)))

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