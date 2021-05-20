Не хочу переезжать к любимой женщине, чтобы меня не считали альфонсом

5МИНУТКАПолитикаНе хочу переезжать к любимой женщине, чтобы меня не считали альфонсом Мне 42 года, в разводе. Полгода назад познакомился с женщиной, с которой хочу построить новую семью.Вернуться к статье276НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьolgaolga SherryНа съемной жить глупо. Надо свою квартиру покупать.Евгений МоцарьВозможно у него денег на покупкунет?!И он противник ипотечного рабства?Не думали над этим?olgaolga SherryДумала. Думала ещё лет 10 назад и обсуждала это лет с директором. Дети взрослые, заводили семьи и рассуждали, что лучше платить 30 за ипотеку, чем 25 чужому дяде за квартиру, которая все равно не твоя. Снимать квартира- это не только то же самое рабство, но и деньги на ветер.Vera DobryaginaЯ с Виталием согласна в том смысле, что в чужой квартире мужчина всегда будет чувствовать себя стеснённо. Но съёмное жильё отнимает существенную часть из бюджета, а он хочет начать жить с Аллой, построить с ней семью. Тут надо обдумать всё серьёзно, ведь или вы вместе, или нет. Да, мужчина оставил бывшей жене квартиру, но ведь где-то он прописан, зарегистрирован. Не может он жить на улице. Раз нет денег для нового жилья, надо как-то выходить из положения, решать жилищный вопрос с бывшей. Здесь нет информации о прошлом жилье - чьё оно, как покупалось, откуда взялось. Вот отсюда и надо разбираться. Родители так воспитали, что мужчина должен привести женщину в свой дом - ну так и приводи! А для этого надо свой дом заиметь, как бы непросто это не было.НинаВариант - квартиру женщины сдать, снять другую получше или побольше и строить семейные отношения на равных.Ирина МельниковаА какой в этом смысл? Ведь его смущает присутствие дочери, а она переедет в съёмную квартиру вместе с матерью. Или на нейтральной территории присутствие взрослой дочери его смущать не будет? И ещё не факт, что эти мужчина и женщина смогут создать семью, ведь семья - это в первую очередь уважение своей "половинки"... А заявки типа "Я не буду здесь жить, потому, что это не моя квартира" говорят об отсутствии этого уважения.Vera DobryaginaДа нет, Нина, это совсем неразумно. Получше и побольше и стоить будет в два раза больше. Опять деньги из семьи. Только теперь ещё и Алла будет в этом участвовать. Да и не факт, что она согласиться сдать свою квартиру. Всё же Виталий живёт на чужой территории, и особо не заморачивается о состоянии этой квартиры, а у Аллы - её собственность, и как там жильцы себя поведут - одному Богу известно.Vera DobryaginaПочему смущает? Где Вы это прочитали? Он пишет, что с дочерью Аллы у него сложились неплохие отношения. И отказ мужчины жить на территории его женщины совершенно не говорит об отсутствии уважения к ней. У него принцип.Ирина МельниковаНеплохие отношения не исключают смущения при виде нижнего белья в ванной. На своей территории он высказал бы ей своё "фи". А принцип может быть реализован только при наличии своей территории. С таким принципом сложно будет создать семью мужчине без жилья.Vera DobryaginaИменно об этом я и пишу. Мужчине надо завести свой дом, раз в других обстоятельствах его всё время будет что-то не устраивать.НинаАвтор, уважающий себя мужчина, абсолютно прав. Не стоит идти на территорию женщины, есть вероятность что в будущем не избежать упрёков, скандалов, будет выгонять, потом назад звать. Наблюдала у соседей подобную картину. С определённой регулярностью поскандалят, она его вытряхивает. Мужчина предупредил, ещё раз подобная выходка и он не вернётся. И, оказался верен своему слову. В очередной раз после подобных событий ушёл, как она его не уговаривала, умоляла вернуться, плакала, вещи не отдавала, мужчина не вернулся. Соседка приняла другого, дальнейшая судьба мужчины с твёрдыми принципами неизвестна.Галина ВойсковаяПравильно мужчина поступает. Современные женщины и не на своей территории зачастую себя ведут не как жена, а как начальник, а уж если квартира её - то вобще она командир, устанавливающий свои правила. Тем более был в браке и в той семье есть дети. Захочет своих детей пригласить, а жена будет запрещать. Ведь квартира же её. Здесь уж ни один раз обсуждалась такая ситуация и довольно много женщин высказывали своё мнение, что мужчина не хозяин квартиры и со своими детьми должен встречаться где угодно только не дома.Галина ВойсковаяПравильно мужчина поступает. Современные женщины и не на своей территории зачастую себя ведут не как жена, а как начальник, а уж если квартира её - то вобще она командир, устанавливающий свои правила. Тем более был в браке и в той семье есть дети. Захочет своих детей пригласить, а жена будет запрещать. Ведь квартира же её. Здесь уж ни один раз обсуждалась такая ситуация и довольно много женщин высказывали своё мнение, что мужчина не хозяин квартиры и со своими детьми должен встречаться где угодно только не дома.Марина МаксимоваКогда то мой муж пришел в МОЮ квартиру. Сколько после нее , вместе с ним, куплено квартир , прочего имущества. сколько заработано.. Я уж и забыла чья это была квартира. По моему глупо отказываться от разумного шага. Ее квартира это тлько начало..Галина ВойсковаяВремена были другими. Тогда создавая семью, мужчина и женщина становились едины и всё у них было общее. Я не говорю, что это было у всех без исключения, но в основной массе - да. А теперь всё считают - это моё, а это твоё. И брачный договор заключают, где больше оговариваются об условиях возможного развода чем о любви. Золото правит миром.Марина МаксимоваКонечно. Но с другой стороны, в брачный контракт изначально закладывается, что пара рано или поздно разбежится. Тоесть люди, даже во время бурных и сильных чувств, " навсегда", крайним умом держат за пазухой камень. Это сейас наверно необходимо..но ..не это ли причиной такого кол-ва разводов? Мы выходили замуж навсегда. ИНогда это не получалось, но в следующий брак мы опять вступали навсегда)) И мысли не было, что это временно. Психика это такая вещь... Мои знакомые развелись фиктивно, им что то надо было для недвижимости. Теперь мужчина из этой семьи мне говорит.." Знаешь..вроде фиктивно, а ощущаю свободу")) И мне уже сказали о том, что он неправильно себя ведет с чужими женщинами)) Вот так. А была хорошая семья.Михаил_Верно рассуждает.Насырова НатальяТакие мужчины у меня вызывают уважение.Марина МаксимоваА у меня подозрения. Неизвестно как он себя поведет в своей квартире. Скорее всего всем покажет их место. Для этого ему и нужно чувствовать себя хозяином.Vera DobryaginaНо кишка-то тонка у него, чтоб хозяином себя чувствовать)))Марина МаксимоваВот в " кишке" и дело))) Хозяином можно стать все рвно где, в любом месте. Просто нужно им быть по природе))) И чья квартира это без разницы. Он боится как бы, вдруг, он не потратил зря денег.Vera DobryaginaВозможно. А мне и ситуация с бывшей женой не ясна до конца. Оставил он квартиру))) Так может и там жил на площади жены, свое-то где?Марина МаксимоваТеперь все такое странное...трудно понять мотивацию людейVera DobryaginaЗато мотивация пишущих на этом сайте вполне понятна - напустить побольше туману, чтобы комментирующие домысливали, а значит заполняли пространство)))Галина ВойсковаяВсе себя как то показывают. Вот у моей знакомой сын привёл жену к себе домой. У неё был ребёнок от первого брака и она находилась ещё в декретном отпуске. Затем родили общего ребёнка и её декретный отпуск продлился. Пока была в декретном отпуске, жили на его территории и у них была нормальная семья. Кончился декретный отпуск и она вернулась к себе на работу. Добираться до работы ей было не удобно и она настояла чтобы они переехали в её жильё рядом с местом её работы. Всё, на этом мужчина кончился так как на своей территории эта дама стала диктовать свои правила. И в этих правилах муж обязан был жить и выполнять только указания своей жены. Он и его желания, потребности перестали для неё существовать. И обращения к нему только типа принеси, подай, достань, сделай и т.д. Продержался мужчина так ещё года три и всё. Семья кончилась. И надо сказать что в настоящее время чаще встретишь женщин которые всех ставят на свои места, чем мужчин.Марина МаксимоваНу что скажешь? Дур тоже достаточно((Марина МаксимоваЭто правда)))) На одном сайте меня модератор даже упрекнул в миротворчестве)) Я не люблю, когда ссорятся и вечно высказываю нейтральное мнение, чтобы страсти улеглись. Вот этот модератор и завопил,вплоть до выдворения меня с сайта. Понятно..где скандал, там посещаемость)))Комментировать
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