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Несекретные материалы

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Россиянку избили в отеле во Вьетнаме после попытки защитить дочь

Россиянку избили в отеле во Вьетнаме после попытки защитить дочь

Екатерина из Барнаула рассказала, что во время отдыха под Нячангом мальчик начал мучить её дочку в бассейне: пинал, бил по животу и бросал игрушки.

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