ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки

ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки, так как он израсходовал лимит по кредитам этой льготной программы, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке, затем в пресс-службе банка подтвердили сведения.
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