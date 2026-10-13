Что делает ресторан великим — отвечают предприниматели и шеф-повара

24 сентября в Москве во второй раз прошла ресторанная премия «Плавно». «Сноб» поговорил с её лауреатами, шеф-поварами, рестораторами и гостями о том, что отличает просто хороший ресторан от легендарным и благодаря чему одни проекты остаются лишь частью актуальной повестки, а другие становятся частью жизни нескольких поколений гостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Норвегии более ...
- Ответ на тявканье...
- СТ Как Япония стала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым