Что делает ресторан великим — отвечают предприниматели и шеф-повара

24 сентября в Москве во второй раз прошла ресторанная премия «Плавно». «Сноб» поговорил с её лауреатами, шеф-поварами, рестораторами и гостями о том, что отличает просто хороший ресторан от легендарным и благодаря чему одни проекты остаются лишь частью актуальной повестки, а другие становятся частью жизни нескольких поколений гостей.