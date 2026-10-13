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Что делает ресторан великим — отвечают предприниматели и шеф-повара

Что делает ресторан великим — отвечают предприниматели и шеф-повара

24 сентября в Москве во второй раз прошла ресторанная премия «Плавно». «Сноб» поговорил с её лауреатами, шеф-поварами, рестораторами и гостями о том, что отличает просто хороший ресторан от легендарным и благодаря чему одни проекты остаются лишь частью актуальной повестки, а другие становятся частью жизни нескольких поколений гостей.

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