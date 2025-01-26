«Эвертон» хочет вернуть Брою в «Челси». Чуквуэмеку или Дьюзбери-Холла могут арендовать вместо него

Как пишет The Guardian, мерсисайдский клуб хотел расторгнуть арендное соглашение форварда после того, как тот выбыл на 10-12 недель из-за повреждения связок голеностопа, однако «Челси» потребовал компенсацию за оставшуюся часть сделки.
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