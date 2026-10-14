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Дерматовенеролог Файзулина: ИИ не сможет точно оценить состояние тканей пациента

Дерматовенеролог Файзулина: ИИ не сможет точно оценить состояние тканей пациента

Искусственный интеллект становится полезным инструментом и для пациентов, и для врачей, но важно понимать границы его возможностей.

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