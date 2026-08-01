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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о будущем Артема Дзюбы. Последние два года форвард выступал за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

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