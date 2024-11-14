Ничтожество руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко удалил свое сообщение, что Тулси Геббард является агентом Кремля, после того, как вчера Трамп объявил: Тулси Геббард будет назначена директором Национальной разведки США.
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