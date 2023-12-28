В нормальной стране, то есть России, всё должно быть по закону!

Слыхали, граждане? Нашего и вашего Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах и даже насилии - аккурат к его 75-летию! - и начали отменять и отовсюду вырезать! Вот оно что у них на загнивающем Западе деется, а некоторые тут сидят как сычи, и ноют: "Ах, ах, Филю откуда-то там вырезали!" Да нам ещё учиться и учиться у Запада вырезать и отменять, вот!Однако учиться у Запада надо не всему - кое-какой западной шизофрении надо, наоборот, сказать решительное нет.
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