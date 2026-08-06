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Царьград

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Москва автоматизировала выдачу разрешений на вывоз стройотходов

Москва автоматизировала выдачу разрешений на вывоз стройотходов

В Москве полностью автоматизированы разрешения на вывоз стройотходов, сообщил Владислав Овчинский. Это сокращает срок оформления до одного дня и снижает издержки компаний, ранее составлявшие 18,7 млн рублей.

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