Москва автоматизировала выдачу разрешений на вывоз стройотходов

В Москве полностью автоматизированы разрешения на вывоз стройотходов, сообщил Владислав Овчинский. Это сокращает срок оформления до одного дня и снижает издержки компаний, ранее составлявшие 18,7 млн рублей.
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