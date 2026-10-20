Сотрудники управления Роспотребнадзора по Владимирской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии привились от гриппа в рамках стартовавшей в области кампании, для которой закуплены вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» с обновлённым штаммовым составом.