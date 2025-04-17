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Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Krab» ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Krab» ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие разведывательного подразделения 6 армии группировки войск «Запад» уничтожили САУ польского производства «Krab» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Купянском районе Харьковской области.

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