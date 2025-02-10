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Жителей Ростовской области пугают штрафами за авто старше 10 лет. Что говорят эксперты

Жителей Ростовской области пугают штрафами за авто старше 10 лет. Что говорят эксперты

В действительности, штрафы за возраст автомобиля не предусмотрены. Основные изменения касаются правил проведения технического осмотра, который теперь проводится реже для легковых автомобилей, и его необходимость возникает только в определённых случаях, таких как регистрация или смена владельца.

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