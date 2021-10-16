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Неизвестные украли из банкоматов в Москве и области около 3,7 миллионов рублей

Неизвестные украли из банкоматов в Москве и области около 3,7 миллионов рублей

Преступники украли из столичных и областных банкоматов по меньшей мере 3,7 миллиона рублей, заменив около 750 пятитысячных купюр суррогатными, передает ТАСС 16 октября со ссылкой на источник в полиции.

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