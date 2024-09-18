В Калуге и Обнинске откроют новые спорткомплексы

В Калужской области планируют открыть два спорткомплекса по федеральному проекту "Бизнес-спринт", основанному на принципах государственно-частного партнёрства, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии