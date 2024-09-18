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Калуга-поиск

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В Калуге и Обнинске откроют новые спорткомплексы

В Калуге и Обнинске откроют новые спорткомплексы

В Калужской области планируют открыть два спорткомплекса по федеральному проекту "Бизнес-спринт", основанному на принципах государственно-частного партнёрства, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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