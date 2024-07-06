Экстремальная жара в России летом 2024 года: опасности и способы уберечь себя Ольга ВайленкоЛето 2024 года стало свидетелем крайне неблагоприятных погодных условий, которые ставят под сомнение будущее климатической устойчивости в России.
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