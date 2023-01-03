Памяти Эдуарда Артемьева

Он писал музыку к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и других режиссёров, во многих спектаклях ведущих театров использовали композиции Эдуарда Артемьева, а ещё на его счету кантаты и сюиты, симфонии, оперы и песни.