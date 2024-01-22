НАТО идет на войну

Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать нам, вероятно, как выглядит "мать Кузьмы" в переводе на язык стран — членов этой организации.
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