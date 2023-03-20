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Global Times: США используют Киев в качестве пешки для ослабления России

Global Times: США используют Киев в качестве пешки для ослабления России

США не хотят мира, они используют Украину как пешку для ослабления России, говорится в статье китайского издания Global Times.

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