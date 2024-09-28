Новый подход к лечению аллергии подготовили к клиническим испытаниям в ФМБА

На начало октября запланированы клинические испытания рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу березы, сообщили сотрудники института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) 28 сентября в беседе с корреспондентом Коммерсантъ.
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