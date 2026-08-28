Азербайджанцу ФСБ закрыла въезд в Россию на 100 лет: распространял идею превосходства закавказцев над россиянами

Опасно путать гостеприимство со вседозволенностью. В Пензенской области очередной мигрант-азербайджанец решил, что он принадлежит к высшей расе, и начал активно продвигать идеи притеснения коренного населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии