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Газета.ру

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Тренер Перев: после 30 лет клиенты фитнес-залов ищут не внешность, а качество жизни

Тренер Перев: после 30 лет клиенты фитнес-залов ищут не внешность, а качество жизни

Еще несколько лет назад многие приходили в спортзал с конкретными запросами: похудеть к отпуску, накачать пресс, соответствовать стандартам красоты, рассказал «Газете.

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