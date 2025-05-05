Суд поддержал сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании их теток

Родственницы политика Владимира Жириновского Наталья Соколова и Елена Листопадова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по иску выступали сыновья политика Олег Эйдельштейн и Давид Гарсиа (Игорь Лебедев).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии