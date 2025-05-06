Кредиторская задолженность предприятий Орловской области превысила 118 млрд рублей

Орёлстат представил финансовый результат деятельности орловских организаций в феврале 2025 года. За первые два месяца года 190 предприятий региона получили прибыль в размере 7,4 млрд рублей, но 98 предприятий имели убыток на сумму 2, 4 млрд рублей.