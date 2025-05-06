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Кредиторская задолженность предприятий Орловской области превысила 118 млрд рублей

Кредиторская задолженность предприятий Орловской области превысила 118 млрд рублей

Орёлстат представил финансовый результат деятельности орловских организаций в феврале 2025 года.  За первые два месяца года 190 предприятий региона получили прибыль в размере 7,4 млрд рублей, но 98 предприятий имели убыток на сумму 2, 4 млрд рублей.

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