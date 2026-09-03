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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам логистики Украины, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам логистики Украины, используемым ВСУ

Вооруженные силы России поразили два украинских сухогруза в районе портов Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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