КИЕВ, 17 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский осудил решения лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что все его действия направлены на доведение страны до предела.
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