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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэн Патрик о Дрэймонде Грине: «Ты не жертва здесь. Можно загуглить твое имя и найти 10 минут глупых поступков и подлых ударов»

«По сути, он использует тактику Денниса Родмана. Как привлечь внимание к парню, который набирает 8 очков, 7 подборов и 6 передач, делает несколько перехватов и хорошо играет в защите? В команде, где есть Дюрант, Стеф или Клэй, он смог это сделать.

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