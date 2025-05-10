Дэн Патрик о Дрэймонде Грине: «Ты не жертва здесь. Можно загуглить твое имя и найти 10 минут глупых поступков и подлых ударов»

«По сути, он использует тактику Денниса Родмана. Как привлечь внимание к парню, который набирает 8 очков, 7 подборов и 6 передач, делает несколько перехватов и хорошо играет в защите? В команде, где есть Дюрант, Стеф или Клэй, он смог это сделать.