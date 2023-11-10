Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым 11 и 12 ноября

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Крыму в выходные.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье на территории полуострова ожидаются дожди, местами — очень сильные.