Кубанский пожилой пёс упал в линевку — спасатели помогли хвостатому выбраться из ловушки

В Новороссийске есть местный хороший мальчик — пожилой песик, которого любит весь город. Дворняжка живет в городе уже более 10 лет, однако на днях с ним произошел несчастный случай — хвостатый провалился в линевку, а выбраться сам уже не смог.
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