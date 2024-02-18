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Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в байопике о жизни политика

Он пообещал справиться с этой ролью лучше любого другого артиста в России. Роль Владимира Жириновского в предстоящем байопике о жизни политика исполнит Никита Кологривый, известный зрителям по фильму «По щучьему велению».

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