Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в байопике о жизни политика

Он пообещал справиться с этой ролью лучше любого другого артиста в России. Роль Владимира Жириновского в предстоящем байопике о жизни политика исполнит Никита Кологривый, известный зрителям по фильму «По щучьему велению».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии