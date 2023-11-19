«Курс на новую ось стран»: Армения закупила индийские колесные гаубицы MArG образца НАТО

Индийская компания Bharat Forge Kalyani Group сообщила о заключении крупной сделки с Арменией, предусматривающей продажу усовершенствованных колесных самоходных 155-мм гаубиц MArG и буксируемых орудий ATAG аналогичного калибра, то есть образца НАТО.
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