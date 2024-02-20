Webbankir: доля просрочивших микрозаймы россиян за 2023 год упала с 8,4% до 6,7%

Во всех российских городах-миллионниках в 2023 году снизился уровень невозвратов по микрозаймам. В среднем доля тех, кто просрочил платежи в микрофинансовых организациях (МФО) более чем на 90 дней, уменьшилась на 1,7 процентных пункта, с 8,4% в 2022 году до 6,7% в прошлом году.