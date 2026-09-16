«Суд проверит»: новый поворот в деле солиста «Иванушек» Олега Яковлева

В 2017 году в возрасте 47 лет из жизни скоропостижно ушел солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.
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