Денис Ростилов выиграл ралли «Карелия», Владимир Васильев — третий

Дмитрий ГальчунВ Карелии стартовал новый сезон чемпионата России по классическому ралли — прошедшая 27-28 января гонка завершилась победой действующего обладателя титула Дениса Ростилова, который в доминирующем стиле выиграл в абсолютном зачёте.