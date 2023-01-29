autosprot.com

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...
  • Антон
    Это от бессильной злобы))Дакар проигнориро...
  • Александр
    Господи,уж нее знают  где бы ещё укусить!Дакар проигнориро...

Денис Ростилов выиграл ралли «Карелия», Владимир Васильев — третий

Денис Ростилов выиграл ралли «Карелия», Владимир Васильев — третий

Дмитрий ГальчунВ Карелии стартовал новый сезон чемпионата России по классическому ралли — прошедшая 27-28 января гонка завершилась победой действующего обладателя титула Дениса Ростилова, который в доминирующем стиле выиграл в абсолютном зачёте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх