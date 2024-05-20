В сквере имени Попова в Екатеринбурге потратят на плитку 20 миллионов рублей

Из бюджета Екатеринбурга выделят 20 миллионов рублей на замену плитки в сквере имени А.С. Попова. Аукцион, проведенный администрацией города для выбора подрядчика, завершился соглашением на сумму в 19,5 миллиона рублей, что ниже начальной цены в 22,42 миллиона рублей.