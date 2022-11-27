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Хавбек Австралии Ирвайн: «Слуцкий – фантастический человек, от него исходил свет. В «Халле» ставил классный атакующий футбол»

Хавбек сборной Австралии Джексон Ирвайн рассказал о работе с Леонидом Слуцким. Слуцкий тренировал «Халл» из Чемпионшипа с июня по декабрь 2017 года.

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