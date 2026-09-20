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Мелони: в школах Италии запретят хиджабы и ограничат долю иностранных учеников

Мелони: в школах Италии запретят хиджабы и ограничат долю иностранных учеников

Италия готовится запретить одежду, закрывающую лицо, в школах и ввести ограничение на число иностранных учеников в одном классе.

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