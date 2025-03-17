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Мужчина лишился руки из-за укуса рыбы

Мужчина лишился руки из-за укуса рыбы

В Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. Об этом пишет The Hindu. 38-летний мужчина из округа Каннур штата Керала рассказал, что плававшая в канаве рыба схватила его за кончик пальца в феврале.

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