Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Статья газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что Украина якобы самовольно взорвала газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", в то время как ЦРУ США якобы заставляли Киев этого не делать, является попыткой отвлечь внимание от реальных виновников диверсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии