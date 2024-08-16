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  • саша дмитренко
    неужели  не  мигрант??)))))Месть на рабочем ...
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    Его трусы обнюхивают?ФБР провело обыск...
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Полянский: статья WSJ о подрыве "Северных потоков" – попытка отвлечь внимание

Полянский: статья WSJ о подрыве "Северных потоков" – попытка отвлечь внимание

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Статья газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что Украина якобы самовольно взорвала газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", в то время как ЦРУ США якобы заставляли Киев этого не делать, является попыткой отвлечь внимание от реальных виновников диверсии.

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