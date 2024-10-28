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Слишкович об 1:2 от «Рубина»: «Оренбург» не заслужил поражения. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться» 

— Поражение в матче с «Рубином» — это трагедия? — Футбол никогда не может быть трагедией. Трагедия — это совсем другие вещи.

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