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Суд Москвы заочно приговорил иноагента Аркадия Бабченко к полутора годам колонии

Суд Москвы заочно приговорил иноагента Аркадия Бабченко к полутора годам колонии

Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы заочно приговорил журналиста-иноагента Аркадия Бабченко* к одноиу году и шести месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

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