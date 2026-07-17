Суд Москвы заочно приговорил иноагента Аркадия Бабченко к полутора годам колонии

Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы заочно приговорил журналиста-иноагента Аркадия Бабченко* к одноиу году и шести месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
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