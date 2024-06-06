ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Этот клоун милей за деньги куда угодно поедет. Такой себе президент по вызову...Россия выразила с...
  • Марина Биченова
    АвтоВАЗ бездонная бочка, но золотые парашюты для бездарных директоров хороши!АвтоВАЗ получит 7...
  • Владимир Шумаков
    Как, всегда деньги грызуны 🤣 распилят ... И выпустят очередную хрень 👎...АвтоВАЗ получит 7...

Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки

Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки

Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки. Об этом 6 июня заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх