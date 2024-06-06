Россия перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки. Об этом 6 июня заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
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