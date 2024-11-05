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Захарова прокомментировала запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

Захарова прокомментировала запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала законодательный запрет для сотрудников избирательных участков проверять документы у тех, кто проходит голосовать, высмеяв «американскую демократию».

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