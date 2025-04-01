Маск опроверг слухи о планах администрации США использовать Dogecoin

Маск опроверг слухи о планах администрации США использовать DogecoinИлон Маск пояснил, что правительство США не намерено использовать Dogecoin, несмотря на слухи, вызванные созданием Департамента эффективности государственного управления (DOGE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии