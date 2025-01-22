Россия и Узбекистан намерены укрепить партнерство в военной сфере

ТАСС/Валерий Шарифулин Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в среду, 22 января, будут подписаны план сотрудничества между Россией и Узбекистаном на 2025 год, а также программа стратегического партнерства двух государств в военной области на 2026-2030 годы.