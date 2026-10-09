Наталья Водянова накопила долг в миллиард рублей за дом во Франции

Часть средств шла не только на покупку дома, но и на его реновацию Российская супермодель Наталья Водянова оказалась в центре крупного финансового скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач из Барнаула ...
- Стало известно, н...
- Россия может запу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым