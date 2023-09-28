Миллеровская ЦРБ: Сердце – важнейший орган нашего тела

Всемирный день сердца — это глобальная компания в области здравоохранения. Цель — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.