Миллеровская ЦРБ: Сердце – важнейший орган нашего тела

Всемирный день сердца — это глобальная компания в области здравоохранения. Цель — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.
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