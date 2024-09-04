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Поставки российской нефти заграницу снизились до минимума за месяц

Поставки российской нефти заграницу снизились до минимума за месяц

Экспорт нефтяного сырья из России на зарубежные рынки в последнее время достиг минимального уровня. Информацию предоставило агентство Bloomberg В августе объёмы поставок этого углеводородного сырья составили в среднем 3,16 млн бар в сутки.

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