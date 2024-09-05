Как Шура сумел вернуться к жизни

Эпатажный артист Александр Медведев, также известный как Шура, в конце 1990-х был у всех на слуху: участие в самых различных скандалах, новые треки и привлекающие внимание образы повышали его известность день ото дня.
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