«У нас есть связь времен»: режиссер Никита Кобелев – об артистах Александринского театра

Также он рассказал, какие премьеры ожидают зрителей в этом сезоне В 2024 году Александринский театр проводит сезон под знаком режиссёра Всеволода Мейерхольда, который в своё время поставил там около 20 спектаклей.
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